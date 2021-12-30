Жюри «Серебряного Лучника» — Приволжье приступило к оценке проектов

Исполнительная дирекция XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье объявила об окончании приема заявок.

Работы, поданные с 8 ноября до 27 декабря 2021 года, переданы на оценку жюри. В этом году на соискание премии поступило 98 заявок из 12 регионов. Среди самых активных — Нижегородская и Саратовская области, Пермский край.

Эксперты в области PR, внешних и внутренних коммуникаций и руководители СМИ выберут лучшие проекты 2021 года в следующих номинациях:

культурно-просветительские проекты;

ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление;

корпоративные коммуникации;

маркетинговые коммуникации;

коммуникации в благотворительности;

продвижение государственных и общественных программ;

развитие и продвижение территорий;

антикризисные коммуникации.

В шорт-лист войдут по три лучших проекта в каждой номинации. Их авторы будут приглашены на публичную защиту, которая планируется к проведению в очном формате в Нижнем Новгороде 27 января.

«В этом году подано рекордное количество заявок за всю историю Региональной премии. Радует, что сфера общественных связей развивается, специалисты смело используют самые разные форматы взаимодействия с аудиторией и делают это убедительно и эффективно. Приятно, что появляются новые яркие имена. И «Серебряный Лучник» — Приволжье традиционно остается важной площадкой для общения представителей профессионального сообщества и самой авторитетной премией», — говорит Анна Айзенштадт исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье.