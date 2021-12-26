В Иннополисе в конце января могут появиться полностью беспилотные такси
На дорогах Иннополиса в конце января или в начале февраля могут появиться беспилотные автомобили без инженера в салоне. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.
Постановление правительства РФ об утверждении экспериментального правового режима находится на финальном этапе согласования, приводит ТАСС его слова.
Сейчас по городу ездят беспилотники, в которых сидят инженеры. Они не принимают участия в управление транспортом, но следят за его работой. В Иннополисе работает девять беспилотных такси.
В ноябре Шайхутдинов рассказывал, что полностью беспилотные автомобили запустят в этом году.
В сентябре сообщалось о планах сделать Иннополис одной из главных тестовых площадок для беспилотных автомобилей в России.
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