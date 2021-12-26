В Иннополисе в конце января могут появиться полностью беспилотные такси

На дорогах Иннополиса в конце января или в начале февраля могут появиться беспилотные автомобили без инженера в салоне. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

Постановление правительства РФ об утверждении экспериментального правового режима находится на финальном этапе согласования, приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас по городу ездят беспилотники, в которых сидят инженеры. Они не принимают участия в управление транспортом, но следят за его работой. В Иннополисе работает девять беспилотных такси.



В ноябре Шайхутдинов рассказывал, что полностью беспилотные автомобили запустят в этом году.

В сентябре сообщалось о планах сделать Иннополис одной из главных тестовых площадок для беспилотных автомобилей в России.



Татьяна Леухина