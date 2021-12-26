Правительство России выделило 140 млрд рублей на создание синхротрона «Сила»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в течение 10 лет более 140 млрд рублей на создание нового перспективного источника синхротронного излучения «Сила». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.



На эти деньги собираются создать экспериментальные станции, лаборатории, ускорительно-накопительный комплекс, лазер на свободных электронах, центр обработки данных, комплекс зданий для размещения персонала и оборудования.



Проект «Сила» разрабатывается на базе Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова, входящего в состав Курчатовского института. Это накопительное кольцо и рентгеновский лазер на свободных электронах. Мощность объекта строительства составит более 189,4 тыс. кв. м., срок ввода в эксплуатацию — 2033 год.