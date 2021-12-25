Аукцион по продаже отеля возле Казанского Кремля признан несостоявшимся

Аукцион по продаже гостиницы Courtyard Kazan Kremlin, объявленный АО «Гостиничная компания» (ходит в группу ВТБ), признан несостоявшимся. Об этом говорится в материалах торговой площадки «Росэлторг».

На торги не поступило ни одной заявки. Отель выставили на аукцион в сентябре на повышение со стартовой ценой 762 млн рублей.

Гостиница Courtyard by Mariott Kazan Kremlin находится в 100 метрах от стен Казанского кремля. На торги выставили шестиэтажное (с учетом подземного этажа) здание гостиницы площадью 7 тысяч кв. метров, ее движимое имущество и участок площадью 1,8 тысячи кв. метров, пишет «Интерфакс».

Татьяна Леухина