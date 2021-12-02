Олимпийской чемпионке Марте Мартьяновой вручили сертификат на получение квартиры
Олимпийской чемпионке из Казани Марте Мартьяновой вручили сертификат на получение квартиры. Жилье для спортсменки купили городские меценаты.
На встрече с мэром Казани Ильсуром Метшиным Мартьянова обсудила перспективы развития в городе фехтования. Градоначальник надеется, что спортсменка примет участие в подготовке молодых рапиристов и продолжит работу в столице Татарстана, сообщает мэрия Казани.
Напомним, Марта Мартьянова завоевала золотую медаль этим летом на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Спортсменка победила, несмотря на то что выступала с травмой ноги.
В августе Мартьянова была удостоена звания «Почетный гражданин Казани». Решение принято депутатами Казгордумы на VIII сессии. Кандидатуру спортсменки на рассмотрение внес мэр столицы Татарстана.
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