В 2022 году холдинг «Вертолеты России» планирует сдать 100 вертолетов, собранных в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Холдинг «Вертолеты России» планирует в этом году сдать 70 вертолетов, собранных в Казани. Об этом заявил заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В следующем году холдинг планирует передать 100 вертолетов, собранных в столице РТ.



В ноябре стало известно, что КВЗ изготовит четыре легких вертолета «Ансат» и один Ми-171В для полиции в Объединенных Арабских Эмиратах. До 2026 года в странах Ближнего Востока планируется реализовать больше 20 гражданских вертолетов различных типов — «Ансат», Ми-171А2, Ка-32, Ми-38.

