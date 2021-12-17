«Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с итальянецем Паоло Ваноли до конца сезона-2022/23.
Клуб может продлить контракт с 49-летним итальянцем на еще один год, сообщила пресс-служба клуба.
Ваноли в течение долгого времени был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».
Португалец Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака» 15 декабря. Стороны договорились расторгнуть двухлетний контракт по взаимному соглашению. Под его руководством «Спартак» не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где вышел в 1/8 финала с первого места в группе.
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