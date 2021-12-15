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Руй Витория покинул пост главного тренера «Спартака»

16:54, 15.12.2021
Руй Витория покинул пост главного тренера «Спартака»
Фото: spartak.com

Португалец Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Стороны договорились расторгнуть двухлетний контракт по взаимному соглашению. Витория занял свой пост в мае. Вместе с ним клуб покидают его ассистенты: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Фото: spartak.com

Под его руководством «Спартак» не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где вышел в 1/8 финала с первого места в группе.

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