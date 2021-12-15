Руй Витория покинул пост главного тренера «Спартака»
Португалец Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Стороны договорились расторгнуть двухлетний контракт по взаимному соглашению. Витория занял свой пост в мае. Вместе с ним клуб покидают его ассистенты: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.
Под его руководством «Спартак» не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где вышел в 1/8 финала с первого места в группе.СпортФутбол
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