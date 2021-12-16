Татарстан и еще 18 регионов подтвердили готовность принять «Игры будущего»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Татарстан и еще 18 российских регионов подтвердили готовность принять в 2023 году первые киберспортивные «Игры будущего», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Всего интерес к мероприятию проявили 40 субъектов РФ.

Помимо Татарстана «Игры будущего» готовы принять Удмуртия, Нижегородская и Оренбургская области. Претендуют на возможность их проведения Москва, Санкт-Петербург, Челябинская, Тверская, Новосибирская, Калужская, Ростовская и Архангельская области, Тыва, Красноярский, Приморский, Пермский, Краснодарский края, федеральная территория «Сириус» и Севастополь.

— Организаторам предстоит экспертно подойти к оценке каждой заявки, оценить потенциал территорий и сформировать шорт-лист городов, — рассказал Чернышенко. Город-организатор мероприятия планируют выбрать в мае следующего года, сообщается на сайте правительства РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, что Казань может стать столицей соревнований «Игры будущего — 2023», стало известно в ноябре. В начале декабря Чернышенко рассказывал, что помимо столицы Татарстана на проведение мероприятия претендуют еще 15 российских регионов.



Татьяна Демина