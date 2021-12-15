Сборная России сыграет с Канадой в ретроформе

Сегодня сборная России сыграет в ретроформе против сборной Канады в рамках домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

«Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры», — говорится в сообщении.



Напомним, сборная СССР выиграла свое первое золото на Олимпиадах в 1956 году.

Старт игры между россиянами и канадцами на льду «ЦСКА Арены» намечен на 18.30 по московскому времени.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря в Москве. В нем традиционно принимают участие сильнейшие сборные Европы — Россия, Швеция, Финляндия и Чехия. А в нынешнем сезоне присоединилась и сборная Канады для подготовки к Олимпиаде в Пекине.