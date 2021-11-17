Россия выступит на Олимпиаде в Пекине под названием ROC из-за санкций Всемирного антидопингового агентства

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Пекине зимой 2022 года под названием ROC из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

На играх россияне будут представлять Олимпийский комитет России (Russian Olympic Committee). Но при отображении их национальной принадлежности должна будет использоваться аббревиатура ROC, и обязательно без расшифровки. Также спортсмены будут использовать флаг с эмблемой Олимпийского комитета России на белом фоне.

На спортивной форме тоже придется заменить флаг и герб РФ на эмблему Олимпийского комитета России. Вместо российского гимна прозвучит фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Фото: beijing2022.su

Ранее сообщалось, что США могут объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. Ожидается, что ни один из представителей американских властей не посетит соревнования. Такая мера станет ответом на нарушения прав человека, которые США приписывают Китаю.



Дарья Акимова