В Тетюшах заселят 4-квартирный дом для детей-сирот

В Тетюшах завтра, 27 октября, состоится заселение 4-квартирного жилого дома от Госжилфонда при президенте РТ. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Площадь новостройки, расположенной по адресу: ул. Веры Фигнер, 18, составляет 128,3 кв. м. Каждый ребенок-сирота получит от государства бесплатно квартиру площадью чуть более 32 кв. м. Она будет оборудована сантехникой, газовой плитой, датчиком пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, а также двухконтурным котлом индивидуального отопления.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в 2021 году бесплатным жильем должны быть обеспечены 636 детей-сирот. Всего в 2021 году Госжилфонд планирует построить в городах и районах республики 161 дом на 280 тыс. кв. м. Улучшить свои жилищные условия в них смогут 5 159 семей.



В начале октября в Арске заселили два соципотечных дома. Десять однокомнатных квартир передали в Минобрнауки РТ — их распределят сиротам района.



Татьяна Леухина