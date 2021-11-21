Средний размер ипотечного кредита в Татарстане — 2,81 млн рублей

В Татарстане в октябре 2021 года средняя сумма ипотечного кредита составила 2,81 млн рублей. По сравнению с сентябрем 2021 года она выросла на 3% (с 2,73 млн рублей), а с данными годовой давности — на целых 42% (с 2,18 млн рублей). Таким образом, нетрудно подсчитать, что за год в Татарстане средний ипотечный кредит прибавил в весе более полумиллиона рублей.

Зато он сейчас на 225 тысяч меньше, чем в среднем по России (3 млн 25 тысяч рублей). По сравнению с сентябрем 2021 года, средний размер ипотеки в России вырос на 42,5 тысячи рублей (+1,4%), а с октябрем 2020-го — на 465 тысяч (+18%).

Такие данные приводит «Объединенное кредитное бюро» («ОКБ») на основе анализа 95% выданных в России ипотечных кредитов. Аналитики сообщают, что выше всех выросла сумма ипотеки в Санкт-Петербурге (больше 4,44 млн рублей) и прибавила она в среднем 972 тысячи за год. Кроме того, в топах Краснодарский край (3,11 млн рублей, +925 тысяч за год) и Москва (6,17 млн, +825 тысяч за год). Всего 274 тысячи за год прибавил средний кредит в Свердловской области (до 2,58 млн рублей) и Удмуртии (2,12 млн, +261 млн за год).

Аналитики ОКБ рассказывают, что средний размер ипотеки в России уже переваливал за 3 млн рублей в июне 2021 года, но это было «аномальным» показателем, связанным с тем, что люди старались успеть взять льготную ипотеку. Потом показатель вернулся к средним значением и теперь растет на 1—3% в месяц из-за того, что недвижимость дорожает.

Напомним, Банк России считает, что в 2021 году по выдаче ипотеки Россия поставит исторический рекорд. Директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов предполагает, что темп роста на конец года составит до 27%.



Людмила Губаева