Путин призвал максимально быстро устранять барьеры при внедрении передовых решений в стране

Президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее устранять препятствия на пути создания и внедрения передовых решений в стране, в том числе и в области искусственного интеллекта. Об этом он заявил на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021.

Лидер страны напомнил, что годом ранее, в рамках той же встречи, приняли решение о поддержке бизнеса в процессе технологического обновления. Также было решено предоставлять налоговые стимулы компаниям и организациям, занимающимся приобретением отечественного программного, компьютерного и телекоммуникационного обеспечений.

Фото: Максим Платонов

Но Путин отметил, что до сих пор эти решения находятся на стадии согласования или «в работе». По словам политика, из-за того, что процессы затягиваются, решить задачи ускоренного технологического развития не получится. Глава России поручил кабмину проработать юридические аспекты внедрения экспериментальных технологий в стране, передает ТАСС.

Несколько дней назад Путин поручил главе Минтранса навести порядок с перевозками грузов на Дальнем Востоке. Проблему необходимо разрешить в минимальные сроки.

Диана Жиленкова