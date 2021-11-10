Госжилфонд инвестирует в соципотечный дом в деревне под Челнами

За счет инвестиций Госжилфонда при президенте Татарстана построят соципотечный дом в деревне Малая Шильна в Тукаевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГЖФ по РТ.



Планируется постройка четырехэтажного дома на 24 квартиры общей площадью в 1, 245 кв. м. В доме расположится 16 однокомнатных и по четыре двухкомнатных и трехкомнатных квартиры. В них будет чистовая отделка, сантехника, газовый котел, газовые плиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики воды, электроэнергии и автоматические газоанализаторы.

В Челнах в конце этого года Госжилфонд планирует сдать ипотечные дома 63/16 и 63/20. Подрядчик — компания «Домкор».

В Набережных Челнах за проспектом Яшьлек планируют построить микрорайон по принципу «Двор без парковок». Активное строительство жилого комплекса площадью более 40 гектаров начнется в ближайшие годы. Застройщиками выступают компании «Домкор» и «Камастрой-НЧ».

Маргарита Головатенко