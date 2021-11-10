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Госжилфонд инвестирует в соципотечный дом в деревне под Челнами

08:58, 10.11.2021
Госжилфонд инвестирует в соципотечный дом в деревне под Челнами
Фото: realnoevremya.ru

За счет инвестиций Госжилфонда при президенте Татарстана построят соципотечный дом в деревне Малая Шильна в Тукаевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГЖФ по РТ.

Планируется постройка четырехэтажного дома на 24 квартиры общей площадью в 1, 245 кв. м. В доме расположится 16 однокомнатных и по четыре двухкомнатных и трехкомнатных квартиры. В них будет чистовая отделка, сантехника, газовый котел, газовые плиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики воды, электроэнергии и автоматические газоанализаторы.

В Челнах в конце этого года Госжилфонд планирует сдать ипотечные дома 63/16 и 63/20. Подрядчик — компания «Домкор».

В Набережных Челнах за проспектом Яшьлек планируют построить микрорайон по принципу «Двор без парковок». Активное строительство жилого комплекса площадью более 40 гектаров начнется в ближайшие годы. Застройщиками выступают компании «Домкор» и «Камастрой-НЧ».

Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбщество Татарстан

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