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В Москве сохранятся ограничения после окончания нерабочих дней

11:26, 07.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве сохранятся ограничения после окончания нерабочих дней
Фото: pixabay.com

В Москве после окончания нерабочих дней продолжат действовать ограничения для распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра российской столицы.

Продолжит действовать правило о переводе на удаленку 30 процентов сотрудников. Посещать театры и музеи можно только при предъявлении QR-кодов. С 8 ноября будет приостановлен бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Исключение составят недавно переболевшие COVID-19 или те, кто вакцинировался хотя бы первым компонентом.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане ранее заявили о новых антиковидных ограничениях с 22 ноября. В частности, ездить на общественном транспорте можно будет только с QR-кодом.

Дарья Акимова
Общество

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