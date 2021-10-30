Леонид Слуцкий — о первой победе за 7 матчей: «Я считаю, что мы не были в кризисе»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил игру своей команды против московского ЦСКА (1:0). По его мнению, игра получилась равной и острее казанская команда не действовала.



«Мне кажется, это ошибочное мнение, что мы были чуть-чуть острее в эпизодах. Акинфеев, может быть, больше вступал в игру, чем Дюпин. Но в целом очень равная тяжелая игра, которая решилась одним эпизодом в компенсированное время. Чему я очень рад. Мы совсем недавно пропустили здесь в компенсированное время, сегодня забили. Я очень рад, что наконец прервалась серия без побед, — сказал Леонид Слуцкий.

На вопрос, можно ли считать эту победу началом выхода из кризиса, тренер «Рубина» заявил, что не считает, что его команда была в кризисе.

— После этой победы можно утверждать, что «Рубин» вышел из кризиса?

— Я считаю, что мы не были в кризисе.

Что касается забитого мяча в добавленное время, специалист отметил, что это была одна из вариаций заготовок, которые команда отрабатывает на тренировках.



«Она и наигранная, и не наигранная. Потому что у нас есть различные варианты розыгрыша. Какой из этих вариантов применять, мы определяем в зависимости от расстановки соперника», — объяснил Слуцкий.

Победа над ЦСКА стала первой за последние семь игр. Последний раз «Рубин» выигрывал у «Урала» 13 сентября. Следующий матч казанцы проведут с «Ростовом» в гостях. Игра состоится 7 ноября в 16.30 по московскому времени.