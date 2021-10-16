Казанский ТЮЗ проведет режиссерскую лабораторию в честь 125-летия Евгения Шварца

Казанский ТЮЗ проведет режиссерскую лабораторию по произведениям драматурга Евгения Шварца в честь его юбилея. Сообщение об этом появилось в соцсетях театра.

Театр покажет на своей сцене три эскиза спектаклей 17 октября. Эскизы под названием «Снежная королева», «Шварц», «Шварц, человек, тень» представят заслуженные режиссеры и артисты республики. Посмотреть их смогут лишь зрители старше 18 лет, таково возрастное ограничение. Как сообщает ТЮЗ на своем сайте, QR-коды и справки для посещения театра не потребуются.

8 октября в ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Юбилей ювелира». Главную роль в нем исполнил народный артист Татарстана 75-летний Вячеслав Казанцев, в честь юбилея которого поставили спектакль.