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В Татарстане выявили 99 новых заболевших COVID-19

11:43, 12.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 99 новых заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 99 заболевших COVID-19. Всего на 12 октября в республике зафиксировали 28 035 случаев заражения коронавирусом.

За весь период выздоровело 23 733 человека, в том числе 106 — за последние сутки.

Умерло 805 человек, в том числе 9 — за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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