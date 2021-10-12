В Татарстане выявили 99 новых заболевших COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 99 заболевших COVID-19. Всего на 12 октября в республике зафиксировали 28 035 случаев заражения коронавирусом.
За весь период выздоровело 23 733 человека, в том числе 106 — за последние сутки.
Умерло 805 человек, в том числе 9 — за последние сутки.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
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