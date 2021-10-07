В России создали новую структуру по борьбе с допингом в спорте

Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил состав новой структуры, которая займется вопросами борьбы с допингом в отечественном спорте. Соответствующее решение опубликовано пресс-службой кабмина.

Главой специальной комиссии назначен министр спорта РФ Олег Матыцин. Его заместителем станет замглавы МИД Сергей Вершинин. Также в состав новой структуры вошли представители Совфеда, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России.

Фото: tatarstan.ru

«Комиссия призвана координировать взаимодействие федеральных органов, научных и общественных организаций в вопросах, связанных с участием России в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте», — говорится в сообщении.

Ожидается, что комиссия будет проводить заседания не реже одного раза в месяц, координацией работы структуры займется Минспорт.

Напомним, по окончании Олимпийских игр — 2020 в Токио вновь начали появляться новости о дисквалификации российских спортсменов за применение допинга. В частности, из-за нарушения антидопинговых правил на три года от спорта отстранен участник Олимпиады Игорь Полянский.