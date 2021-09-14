Хуснуллин сообщил, что в России с начала 2021 года ввели почти 50 млн кв. м жилья

Фото: Максим Платонов (архив)

В России с начала текущего года ввели в эксплуатацию почти 50 млн кв. метров жилья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, введено с начала 2021 года жилья на 24,4% больше показателя прошлого года за аналогичный период, пишет ТАСС. Хуснуллин заявил, что оперативные данные за сентябрь показывают положительную динамику по вводу жилой недвижимости.

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле президент России Владимир Путин сообщил, что в этом году страна может выйти на рекордный объем ввода жилья. В частности, в январе — марте 2021-го запустили новые проекты по строительству почти 15 млн кв. метров жилья, что на 70—80% больше объемов аналогичного периода прошлого года.

В Минстрое Татарстана сообщили, что в ближайшие 10 лет планируется построить порядка 30 млн кв. метров жилья. К 2030 году власти республики намерены увеличить ежегодно вводимый объем недвижимости на 1 млн кв. метров — до 3,6 миллиона.



Татьяна Демина