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За сутки в России выявили 25 110 случаев заболевания коронавирусом

11:32, 05.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 25 110 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 25 110 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 637 427 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 18 568 человек, всего выздоровевших — 6 759 059 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 895 россиян, всего от инфекции скончались 211 696 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 25 781 случай заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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