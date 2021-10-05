За сутки в России выявили 25 110 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 25 110 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 637 427 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 18 568 человек, всего выздоровевших — 6 759 059 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 895 россиян, всего от инфекции скончались 211 696 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 25 781 случай заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко