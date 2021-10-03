«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:0
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в первом «зеленом дерби» регулярки со счетом 2:0. Первую шайбу в составе «Ак Барса» забросил Артем Галимов, вторую — Александр Бурмистров.
Следующая встреча ожидается в Казани против минского «Динамо». Напомним, «Динамо» ранее обыграло «Ак Барс» в Минске со счетом 5:2.
Ранее «Реальное время» подводило четыре главных итога первого казанско-уфимского противостояния сезона.
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