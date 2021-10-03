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«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:0

19:26, 03.10.2021
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:0
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в первом «зеленом дерби» регулярки со счетом 2:0. Первую шайбу в составе «Ак Барса» забросил Артем Галимов, вторую — Александр Бурмистров.

Следующая встреча ожидается в Казани против минского «Динамо». Напомним, «Динамо» ранее обыграло «Ак Барс» в Минске со счетом 5:2.

Ранее «Реальное время» подводило четыре главных итога первого казанско-уфимского противостояния сезона.

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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