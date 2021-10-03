Эксперт посоветовал не допускать переохлаждения батареи смартфона зимой

Любой гаджет рассчитан на определенный температурный режим, поэтому осенью и зимой необходимо принимать меры для защиты смартфона от минусовых температур. Об этом заявил обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский.

Нельзя допускать переохлаждения батареи. Батарея, может, и не взорвется при выходе за границы рабочего диапазона температур, но ее емкость заметно снизится, заметил специалист.

Перегрев смартфону также противопоказан. Ни в коем случае нельзя оставлять гаджет рядом с нагревательным прибором.

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Зимой смартфон лучше хранить не во внешнем, а во внутреннем кармане одежды. Маляревский напомнил, что в инструкции к телефону обычно указано, при каких условиях гаджет может нормально функционировать, передает радио Sputnik.

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