Эксперты рассказали, как предотвратить быстрый износ аккумулятора телефона

Эксперты Эльдар Муртазин и Денис Кусков дали советы, как предотвратить преждевременный износ аккумулятора телефона. Они рекомендуют не заряжать телефон в некомфортных условиях, например на жаре.

«Правило простое: если температура комфортна для вас, она будет комфортна и для смартфона. Если это жара, прямые солнечные лучи или, наоборот, очень холодно, а вы заряжаете в таких условиях аккумулятор, то ничего хорошего не произойдет», — рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Зимой телефон лучше заряжать в помещении — так аккумулятор прослужит дольше. Стоит учитывать, что батарейки не выносят перегрева, поэтому лучше не использовать быструю или очень быструю зарядку.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что современные телефоны можно заряжать в течение дня, но важно не использовать их во время зарядки, пишет RT.

«Вместе с тем где-то в течение года качественный аккумулятор выполняет все свои функции. После активного года использования, как правило, начинается замедление различных характеристик аккумулятора, который требует замены на новый, но он не будет на 100% таким же, каким был оригинальный с поставкой нового смартфона, при этом на какое-то время будет улучшение технических характеристик», — добавил Кусков.

Ольга Плешкова