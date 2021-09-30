С 1 октября дольщики одного из домов ЖК «МЧС» в Казани начнут получать ключи от квартир

1 октября стартует выдача ключей от квартир участникам долевого строительства дома №4 ЖК «МЧС», который располагается по адресу: ул. Зур Урам, д. 1к, корпус 4. Для принятия объекта нужно подписать передаточный акт в квартире №1 пятого корпуса дома, кв. №1, сообщает телеграм-канал Фонда поддержки дольщиков Республики Татарстан.

Дольщику необходимо иметь при себе договор долевого участия или иной договор, предусматривающий передачу помещения, паспорт и доверенность от участника долевого строительства, заверенную нотариально, если оформлением документов занимается иное физлицо.

Ключи и документы будут выдаваться по графику на приведенном ниже фото.

ГИСУ РТ

Те, кто не смог прийти в установленный график, имеют возможность получить ключи и документы с 15 октября с 9.00 до 18.00.

Вчера сообщалось, что более 500 дольщиков ЖК «МЧС» готовят коллективное обращение на имя президента РТ с просьбой выделить место под строительство школы на 1,5 тысячи мест и двух детских садов на 640 мест, которые должны принять детей новоселов.

Диана Жиленкова