В Казани подорожала долгосрочная аренда квартир

В Казани средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры подорожала за месяц на 9%. По расчетам компании «Этажи», сейчас однокомнатная квартира стоит, в среднем 22,1 тысячи рублей.

Рост цен может быть связан с активным вымыванием ликвидного предложения. Подорожали также и двухкомнатные квартиры, в среднем они обходятся до 24,63 тыс. рублей в месяц, пишет Коммерсантъ».

По данным сервиса по поиску недвижимости «Циан», однокомнатная квартира в Казани подорожала на 2,4% и, в среднем, обойдется в 17 тысяч рублей. Двухкомнатные квартиры подорожали до 24,3 рубля — на 5,4% за месяц.

Эксперты считают, что спрос на долгосрочную аренду уже восстановился до уровня 2019 года.

В августе сообщалось, что в Казани снизилась стоимость аренды однокомнатных квартир. Так, средняя ставка аренды на сентябрь 2021 года составила 16,6 тыс. рублей в месяц.

Ольга Шагиева