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Биляла Махова признали чемпионом Олимпийских игр в Лондоне 2012 года

12:48, 14.07.2020
Биляла Махова признали чемпионом Олимпийских игр в Лондоне 2012 года
Фото: wrestrus.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел результаты олимпийского турнира в Лондоне — 2012 по вольной борьбе в категории до 120 кг.

Такое решение было принято после дисквалификации первых двух призеров, победителя Артура Таймазова из Узбекистана и Давида Модзманишвили из Грузии. В крови этих спортсменов были выявлены запрещенные препараты.

В итоге МОК признал чемпионом Олимпиады — 2012 российского борца вольного стиля Биляла Махова, а также иранца Комеила Гасеми, которые изначально делили между собой третье место.

Отметим, что ранее Махов был уличен в применении допинга. В последние годы он практически не выступал из-за травмы.

Спорт
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