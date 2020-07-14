Биляла Махова признали чемпионом Олимпийских игр в Лондоне 2012 года

Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел результаты олимпийского турнира в Лондоне — 2012 по вольной борьбе в категории до 120 кг.

Такое решение было принято после дисквалификации первых двух призеров, победителя Артура Таймазова из Узбекистана и Давида Модзманишвили из Грузии. В крови этих спортсменов были выявлены запрещенные препараты.

В итоге МОК признал чемпионом Олимпиады — 2012 российского борца вольного стиля Биляла Махова, а также иранца Комеила Гасеми, которые изначально делили между собой третье место.

Отметим, что ранее Махов был уличен в применении допинга. В последние годы он практически не выступал из-за травмы.