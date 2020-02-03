Трехкратный чемпион мира по борьбе Билял Махов уличен в допинге

Трехкратный чемпион мира по борьбе Билял Махов был уличен в употреблении гормона роста, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Махов уличен в применении допинга, будем разбираться. Я уже встречался с Билялом после того, как получил официальную информацию. Моя позиция такова: у меня есть на столе документ, остальные разговоры в пользу бедных.

Он не стоит на позиции категорического отказа, не отрицает возможности наличия у него гормона роста, объясняет это тем, что его супруга принимает комплекс медпрепаратов, в которых присутствовала эта субстанция. Пробу у него взяли дома, приехали к нему в пять утра», — заявил Мамиашвили.

Кроме трех побед на чемпионатах мира (2007, 2009, 2010), Махов также является серебряным призером Олимпийских игр — 2012. В последнее время россиянин практически не выступал на крупных соревнованиях из-за травмы.