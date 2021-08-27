В двух торговых центрах Нижнекамска выявили незаконные ломбарды

В двух торговых центрах Нижнекамска, на проспектах Шинников и Химиков, выявили незаконные ломбарды. Они работали под видом комиссионных магазинов, без статуса некредитной финансовой организации, хотя фактически гражданам там предоставлялись краткосрочные займы под залог имущества.

На незаконную работу ломбардов в ТЦ Нижнекамска пожаловалась местная жительница. После этого Нижнекамская городская прокуратура провела проверку, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство Нижнекамска возбудило в отношении бизнесмена, который организовал работу ломбардов, дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов).

Предприниматель оштрафован на 30 тыс. рублей. Нарушения закона устранены.

В июле в отделении Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России сообщили, что в Татарстане 30 ломбардов получили допуск на рынок. В Казани находятся 17 организаций, четыре — в Набережных Челнах, три — в Альметьевске, по одной в Елабуге, Зеленодольске, Арске, Нижнекамске, Чистополе и Заинске.

Татьяна Демина