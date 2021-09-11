Роналду забил гол в первом матче после перехода в «Манчестер Юнайтед»

Фото: Максим Платонов (архив)

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой первый гол после перехода в футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Он открыл счет в матче четвертого тура Английской премьер-лиги с «Ньюкаслом».

Для Роналду это первый матч после перехода в «Манчестер Юнайтед». Ему удалось добить мяч в ворота соперников после сейва Фредди Вудмана, пишет RT.



Напомним, 31 августа Роналду подписал контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». Он рассчитан на два года и может быть продлен при условии получения футболистом рабочей визы.



Роналду играл за «Ювентус» с 2018 года. За это время он дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а в прошлом сезоне был признан лучшим бомбардиром чемпионата. 27 августа стало известно, что он вернулся в «Манчестер Юнайтед».



Татьяна Демина