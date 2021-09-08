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Сергачев и Василевский стали гостями «Вечернего Урганта»

07:53, 08.09.2021
Сергачев и Василевский стали гостями «Вечернего Урганта»
Фото: vk.com/vecherniy.urgant

Российские хоккеисты «Тампы» Андрей Василевский и Михаил Сергачев стали гостями нового выпуска передачи «Вечерний Ургант».

Они рассказали, что хотят выступить на Олимпийских играх — 2022. Также хоккеисты показали ведущему чемпионский перстень. Кроме того, при участии солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова в студии была устроена реконструкция чемпионского парада.

Кубок Стэнли приедет в Нижнекамск 9 сентября. Напомним, «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» дома в пятом матче финала Кубка Стэнли со счетом 1:0 и одержала победу в турнире. Счет в финальной серии — 4:1.

Алексей Нечаев
СпортХоккейОбщество

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