Экс-глава следственного отдела Челнов Нуриахметов возглавил службу безопасности отделения ВТБ в Татарстане

Экс-глава следственного отдела Набережных Челнов Ильдар Нуриахметов возглавил службу безопасности отделения ВТБ в Татарстане. Он уволился со службы в марте этого года.

Фото: tatarstan.sledcom.ru

Нуриахметов написал рапорт об увольнении по собственному желанию 26 марта. Уход в отставку был связан с достижением пенсионного возраста. Нуриахметов с апреля 2020 года был исполняющим обязанности главы следственного отдела Набережных Челнов после того, как Камиля Халиева обвинили в злоупотреблении полномочиями, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконном освобождении от уголовной ответственности и халатности. Но Верховный суд РТ признал незаконным приказ Бастрыкина об увольнении полковника Халиева.

О получении Нуриахметовым новой должности в банковской системе сообщил chelny-biz.ru.