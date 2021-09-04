Apple перенесла внедрение проверки устройств пользователей на детскую порнографию

Фото: Максим Платонов (архив)

Американская компания Apple откладывает на несколько месяцев внедрение функций по проверке переписки и содержимого облачного сервиса iCloud на наличие фотосвидетельств детской порнографии. Об этом заявили в компании.

За это время разработчики планируют собрать дополнительную информацию и внести улучшения перед тем, как вводить эти новые функции для детской безопасности, пишет ТАСС.

Фото: pxhere.com

В начале августа СМИ узнали о планах американской корпорации Apple бороться с детской порнографией. Для этого корпорация внедрит специальную программу, которая с помощью сканирования хранящихся на телефонах и планшетах изображений сможет выявлять такой контент.

Вчера экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью в рамках марафона «Новое знание» заявил, что нарушение прав пользователей IT-гигантами, которые начали напрямую проверять информацию и данные на личных устройствах граждан, несет прямую угрозу того, что этой функции впоследствии будут пользоваться государства.