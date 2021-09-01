Башкирия и еще пять регионов получат 3,9 млрд рублей на восстановление прав обманутых дольщиков

Башкирия, Хабаровский край, Калужская, Ростовская, Ивановская и Московская области получат в общей сложности 3,9 млрд рублей на восстановление прав 1 446 обманутых дольщиков. Из них 1,96 миллиарда направят на выплаты компенсаций.

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства решил достроить 12 домов, квартиры в которых получит 891 россиян. Еще 555 человек, которые приобрели жилье в семи недостроенных домах, получат денежные компенсации.

Так, достроить за счет выделенных средств планируется дом застройщика «СМУ-3 Инвест» в Калужской области, три дома компании «Диалог» в Хабаровском крае и восемь домов организации «Специализированный застройщик «Кедр», пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Денежные компенсации выделят дольщикам четырех объектов застройщика «СК Этажи» в Ивановской области, одного дома «Донквартстрой» в Ростовской области и по одному зданию компаний «ЖК «Весенний» и «Вторая ипотечная компания» из Московской области.

Напомним, в Казани в конце августа сдали последний долгострой «Свея». Строительство третьего дома по ул. Четаева на 447 квартир стартовало еще в 2012 году. Проблему обманутых дольщиков в Татарстане планируют решить до конца года.



Татьяна Демина