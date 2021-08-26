UFC назначил дату реванша Петра Яна и Алджамейна Стерлинга
В UFC определились с датой проведения боя-реванша между россиянином Петром Яном и действующим обладателем пояса в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.
Ответный поединок за титул состоится 30 октября в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби.
Напомним, первый бой между Яном и Стерлингом закончился победой последнего. Российский боец лишился своего титула из-за дисквалификации решением судей после удара коленом в голову лежачего соперника.Спорт
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