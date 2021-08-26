Новости спорта

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

UFC назначил дату реванша Петра Яна и Алджамейна Стерлинга

10:47, 26.08.2021
UFC назначил дату реванша Петра Яна и Алджамейна Стерлинга
Фото: instagram.com/petr_yan

В UFC определились с датой проведения боя-реванша между россиянином Петром Яном и действующим обладателем пояса в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

Ответный поединок за титул состоится 30 октября в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби.

Напомним, первый бой между Яном и Стерлингом закончился победой последнего. Российский боец лишился своего титула из-за дисквалификации решением судей после удара коленом в голову лежачего соперника.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также