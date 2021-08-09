Агент Хвичи Кварацхелии подтвердил, что футболист с большой вероятностью покинет «Рубин»

Полузащитник казанского «Рубина» покинет клуб. Сейчас активные переговоры по трансферу 20-летнего грузинского футболиста ведут «Тоттенхэм» и туринский «Ювентус».

«Я должен встретиться с президентом «Рубина» после 12 августа, с вероятностью 85—90%, Кварацхелия сменит команду и будет играть в клубе очень высокого уровня в Европе», — приводит слова агента спортсмена Football Italia.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что интерес к 20-летнему игроку казанского клуба проявляют английский «Лидс», испанская «Севилья», итальянские «Ювентус» и «Милан». Отец Хвича Бадри Кварацхелия в мае заявлял, что его сын покинет казанский клуб летом.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в июле заявлял что казанский клуб не получал ни одного предложения по Хвиче Кварацхелии. По словам Сайманова, клуб открыт для предложении по переводу, но официальных обращении до сих пор не было.