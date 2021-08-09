Агент Хвичи Кварацхелии подтвердил, что футболист с большой вероятностью покинет «Рубин»
Полузащитник казанского «Рубина» покинет клуб. Сейчас активные переговоры по трансферу 20-летнего грузинского футболиста ведут «Тоттенхэм» и туринский «Ювентус».
«Я должен встретиться с президентом «Рубина» после 12 августа, с вероятностью 85—90%, Кварацхелия сменит команду и будет играть в клубе очень высокого уровня в Европе», — приводит слова агента спортсмена Football Italia.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что интерес к 20-летнему игроку казанского клуба проявляют английский «Лидс», испанская «Севилья», итальянские «Ювентус» и «Милан». Отец Хвича Бадри Кварацхелия в мае заявлял, что его сын покинет казанский клуб летом.
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в июле заявлял что казанский клуб не получал ни одного предложения по Хвиче Кварацхелии. По словам Сайманова, клуб открыт для предложении по переводу, но официальных обращении до сих пор не было.СпортФутбол Татарстан
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