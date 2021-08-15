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«Рубин» — «Крылья Советов»: Кварацхелия начнет игру в запасе

18:49, 15.08.2021
«Рубин» — «Крылья Советов»: Кварацхелия начнет игру в запасе
Фото: rubin-kazan.ru

Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу против самарских «Крыльев Советов», который состоится сегодня в Казани.

По сравнению с игрой в Лиге конференций тренер казанцев произвел две замены. Вместо Хвичи Кварацхелии с первых минут встречу начнет Солтмурад Бакаев, а в центре поля Дарко Йевтича заменит Олег Шатов.

На острие атаки вновь появится Михаил Костюков, который заменяет травмированного Джордже Деспотовича. Другой форвард Иван Игнатьев остался в запасе, как и Кварацхелия с Йевтичем.

Напомним, встреча в Казани начнется в 20:00 по мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на платном телеканале «Матч Премьер».

СпортФутбол
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