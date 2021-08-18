«Ак Барс» проиграл СКА в первом матче на Кубке чемпионов в Казани

«Ак Барс» уступил петербургскому СКА (2:3от) в первом матче на Кубке чемпионов в Казани.

В стартовой игре предсезонного турнира казанцы дважды отыгрывались в счете, благодаря чему встреча перешла в овертайм. Голами после сольных проходов отметились Артем Галимов и Марк Янчевский. У питерцев забивали Игорь Ожиганов и Линден Вей.

В дополнительное время казанцы первую минуту действовали в меньшинстве. Питерские армейцы воспользовались розыгрышем лишнего и выстрел Фальковского принес им победу — 3:2.

В серии послематчевых буллитов точнее оказались также питерские хоккеисты.

Напомним, в стартовой встрече Кубка чемпионов магнитогорский «Металлург» выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 6:4.