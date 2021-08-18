«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» в стартовом матче Кубка чемпионов в Казани
«Салават Юлаев» проиграл магнитогорскому «Металлургу» (4:6) в матче Кубка чемпионов по хоккею в Казани.
В стартовом матче предсезонного турнира команды порадовали зрителей 10 заброшенными шайбами. Дублем в составе магнитогорцев отметился нападающий Максим Карпов, который забивал голы в меньшинстве и большинстве.
В серии послематчевых буллитов победу также одержал «Металлург» — 2:1.
В составе «Салавата Юлаева» не было сразу нескольких ведущих хоккеистов, пропускавших игру из-за повреждения. Также отсутствовал новичок команды Николай Кулемин.
Сегодня вечером свой первый матч на турнире сыграют казанский «Ак Барс» и петербургский СКА.СпортХоккей
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