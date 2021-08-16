«Салават Юлаев» подпишет контракт с Николаем Кулеминым
Нападающий Николай Кулемин близок к переходу в «Салават Юлаев», сообщает «Чемпионат».
35-летний форвард с 2018 года выступал за «Металлург». По окончании прошлого сезона магнитогорский клуб расторг контракт с хоккеистом.
В 22 матчах прошлого регулярного чемпионата Кулемин набрал 7 (1+6) очков. В 12 встречах плей-офф в его активе 1 ассист.
Кулемин — двукратный чемпион мира в составе сборной России, а также чемпион страны (2007 год).СпортХоккей Башкортостан
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