Галявиев получает денежные пожертвования от «сочувствующих»

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии Ильназ Галявиев получает денежные пожертвования от «сочувствующих». Об этом рассказал RT ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Деньги перечисляют люди, сочувствующие мне, положению, в котором я оказался. Они же собрали деньги на оплату услуг адвоката в Москве», — привел слова Галявиева член ОНК.

На лицевом счету стрелка в СИЗО сейчас примерно 39 тыс. рублей. Эти деньги заключенные могут потратить на покупку продуктов питания, предметов первой необходимости. Галявиев на эти средства покупает сигареты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мельников считает, что при общении с членами ОНК стрелок демонстрирует хорошую линию защиты.

— Он рассуждает о том, что находился в момент совершения преступления в состоянии невменяемости, а теперь вменяем, намекая тем самым на то, что не представляет теперь общественной опасности.

В соцсетях появился своего рода фан-клуб Галявиева. Это, с одной стороны, вызывает недоумение, а с другой — не является чем-то беспрецедентным, отметил член ОНК.

Психолого-психиатрическая экспертиза, проводимая в отношении стрелка, еще не завершилась.

В начале августа Галявиев рассказал членам ОНК, что устроил стрельбу в гимназии №175 из ненависти. «Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел», — заявил он.



5 июля Басманный суд Москвы продлил ему срок ареста. Он пробудет под стражей до 11 октября.



Татьяна Леухина