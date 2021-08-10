Казанец лишился 700 тысяч рублей при покупке трактора

В отдел полиции «Азино-2» 6 августа с заявлением о мошенничестве обратился 40-летний казанец. Он хотел купить трактор через интернет из Уфы. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Потерпевший 1 августа написал продавцу, чтобы узнать подробности. Также заявитель попросил знакомого из Башкортостана проверить наличие техники. После подтверждения потерпевший перевел злоумышленнику 700 тыс. рублей. 6 августа перевозчик прибыл на место погрузки, отправил заявителю договор купли-продажи и произвел погрузку трактора. Водитель отправил покупателю расчетный счет, на который необходимо было перевести денежные средства.

Фото: Максим Платонов

Созвонившись с перевозчиком, казанец узнал, что его не выпускают с места погрузки транспортного средства, ссылаясь на то, что деньги не поступили на счет. Продавец признался, что совершил обман — мошенник отправил заявителю свои реквизиты для оплаты. Заявитель через водителя перевозчика вышел на связь с настоящим продавцом трактора и узнал, что с ним связался некий Сергей и Краснодара и изъявил желание купить трактор. Сергей узнал у него информацию о технике и за предоплату попросил удалить объявление на сайте.

Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Недавно житель Казани обратился в полицию и заявил, что неизвестный, представившийся сотрудником банка, обманом похитил у него 1 млн 677 тысяч рублей.



Алексей Нечаев