Доходы России от экспорта нефти за январь — июнь 2021 года выросли на 21,5%

Россия увечила доходы от экспорта нефти. За январь — июнь 2021 года они выросли на 21,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года — до $47,63 млрд.

За этот же период 2021 года физический объем экспорта нефти из России уменьшился на 11,8% — до 88,2 млн тонн. Это связано с ограничениями от сделки ОПЕК+, следует из данных Федеральной таможенной службы.

По сравнению с маем, экспорт нефти в июне 2021 года вырос на 22,9% — до $10,9 млрд. В натуральном выражение этот показатель увеличился на 11,5% — до 22,65 млн тонн, пишет ТАСС.

Отметим, что закупки российской нефти сокращает Финляндия. Это связано с переходом на «зеленую» энергетику. Ведущий нефтепереработчик в стране Neste Oil закупал сырье преимущественно из России, а сейчас компания планирует переоборудовать нефтеперерабатывающий завод под возобновляемые энергоносители.



Татьяна Демина