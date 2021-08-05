После указания Магдеева в Челнах приводят в порядок общественные пространства

После указания мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева в городе начали приводить в порядок общественные пространства. Об этом сообщила у себя в Инстаграм пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

В театральном парке Марата Бибишева подмели дорожки, помыли скамейки, на бульваре Тинчурина ведутся работы по озеленению газона, а на одном из переходных мостов покрасили перила.

Фото: instagram.com/rimmarav

Напомним, в прошлую субботу Минниханов возмутился, что от жителей Татарстана поступает много жалоб о ненадлежащем содержании общественных пространств. «Как можно так безобразно относиться? Я разочарован. Значит, у вас внимания на это не хватает, вам это неинтересно и ненужно. Вам безразлично, где ваши люди отдыхают и куда они могут пойти», — обратился он к главам муниципалитетов на республиканском совещании. В ответ мэр поручил до 20 августа привести общественные пространства в порядок: прибрать, высадить цветы, закрасить «граффити», разработать проект системы автополива газонов, привести в порядок общественные туалеты.



Ольга Плешкова