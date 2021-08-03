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«Рубин» опубликовал фото Макарова с сегодняшней тренировки команды

15:23, 03.08.2021
«Рубин» опубликовал фото Макарова с сегодняшней тренировки команды
Фото: vk.com/fcrk

Пресс-служба «Рубина» опубликовала фотографии с тренировки команды перед отъездом в Польшу на матч Лиги конференций.

В числе тренирующихся был полузащитник Денис Макаров, который занимался в общей группе.

Пост в соцсетях казанцы подписали фразой: «Ловим солнечные лучи и инсайды в преддверии первого матча с «Ракувом» в Лиге конференций», таким образом отреагировав на информацию о продаже Макарова в московское «Динамо».

Встреча против польского «Ракува» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоится 5 августа.

Напомним, ранее «Рубин» включил Макарова в заявку команды для участия в еврокубках.

СпортФутбол
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