«Рубин» опубликовал фото Макарова с сегодняшней тренировки команды

Пресс-служба «Рубина» опубликовала фотографии с тренировки команды перед отъездом в Польшу на матч Лиги конференций.

В числе тренирующихся был полузащитник Денис Макаров, который занимался в общей группе.

Пост в соцсетях казанцы подписали фразой: «Ловим солнечные лучи и инсайды в преддверии первого матча с «Ракувом» в Лиге конференций», таким образом отреагировав на информацию о продаже Макарова в московское «Динамо».

Встреча против польского «Ракува» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоится 5 августа.

Напомним, ранее «Рубин» включил Макарова в заявку команды для участия в еврокубках.