В Гильдии риелторов РТ предупредили о росте цен на аренду квартир в Казани в конце лета — начале осени

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Гильдии риелторов Татарстана предупредили об увеличении цен на аренду квартир в Казани в конце лета — начале осени. Это сезонная динамика — в это время в город приезжает большое количество иногородних студентов, нуждающихся в жилье.

«Кроме того, есть категория лиц, которые снимают квартиры в сентябре, приехав с дач, на холодное время», — объяснил повышение спроса на аренду президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.



При этом сильного роста цен на аренду квартир в Казани эксперт не прогнозирует, пишет РБК. Савельев обратил внимание, что на сегодняшний день ежемесячный платеж за ипотеку и арендная плата за квартиры примерно равны.



Фото: Олег Тихонов (архив)

По данным Гильдии риелторов РТ, в Казани аренда однокомнатной квартиры обойдется в среднем в 15—20 тыс. рублей в месяц. Савельев предупредил, что в конце августа — начале сентября ценник вырастет на 30—40%.

Напомним, согласно исследованию АН «ФЛЭТ», средняя цена аренды квартиры в столице Татарстана составляет 23 тыс. рублей с учетом коммунальных услуг. По подсчетам аналитиков, казанцы платят за аренду жилья 63% от своего месячного дохода.



Татьяна Демина