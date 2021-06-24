Казанцы отдают за аренду квартиры больше половины зарплаты

Фото: Максим Платонов

Средняя цена аренды квартиры в Казани составляет 23 тыс. рублей с учетом коммунальных услуг, согласно исследованию АН «ФЛЭТ».

Отмечается, что средняя зарплата жителей РТ составляет 39 571 рубль, согласно данным Росстата. По данным сайта trud.com, средняя зарплата в регионе — 36 678 рублей. Таким образом команда АН «ФЛЭТ» сделала вывод, что казанцы платят за аренду жилья 63% от своего месячного дохода.

Средняя цена аренды однокомнатных квартир составляет 17 тыс. рублей (46% от зарплаты), двухкомнатных — 23 тыс. рублей (63% от зарплаты), трехкомнатных — 30 тыс. рублей (81% от зарплаты).

В Казани окупить ипотеку с помощью аренды при полной загруженности можно за 10 лет, при средней загруженности — за 17 лет. Об этом заявили эксперты.



Алексей Нечаев