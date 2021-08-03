В Татарстане добыча нефти увеличилась на 1,1% в первом полугодии 2021 года

В первом полугодии текущего года в Татарстане нефтяные компании добыли 16,7 млн тонн нефти, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 1,1%.



В июне добыча нефти выросла на 15,6% в сравнении с июнем 2020-го, а по сравнению с маем этого года снизилась на 5,8%, сообщает «Интерфакс».

«Татнефть» в июле 2021-го добыла 2,378 млн тонн нефти. Это на 17,4% больше показателя июля 2020-го. Группа увеличила добычу нефти на 3,4% в январе — июле до 15,806 млн тонн по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года.

ПАО «Татнефть» за январь — июль добыло 15,633 млн тонн, показав рост на 3,6%. В июле — 2,352 млн тонн. «Дочки» компании за пределами республики за семь месяцев добыли 173,3 тысячи тонн нефти (снижение на 8,2%), из них в июле — 25,4 тысячи тонн. С начала года компания добыла 2,123 млн тонн сверхвязкой нефти (рост на 12,2%), в июле — 312,6 тысячи тонн.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле 2021 года Россия сохранила второе место в мире по объему добычи нефти. Эта позиция у страны была и в марте. В России в апреле получали 9,758 млн баррелей в сутки.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что потенциал роста нефтедобычи в Татарстане — до 40—45 млн тонн в год.

Маргарита Головатенко