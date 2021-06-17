Россия в апреле сохранила второе место по добыче нефти в мире

В апреле 2021 года Россия сохранила второе место в мире по объему добычи нефти. Эта позиция у страны была и в марте.

В России в апреле получали 9,758 млн баррелей в сутки, сообщает «Вести.Ru» со ссылкой на данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI).

Лидирующую позицию по объемам добычи нефти в апреле заняли США. Замкнула тройку лидеров Саудовская Аравия.

По данным JODI, объемы добычи нефти в России в апреле выросли на 2,3% по отношению к марту. США снизили нефтедобычу на 2% — до 10,95 млн б/с, а Саудовская Аравия практически не изменила этот показатель (8,134 млн б/с в апреле против 8,138 млн б/с в марте).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Объем нефтепереработки в России в апреле составил 5,799 млн. б/с. По сравнению с мартом 2021 года он сократился на 0,2%.

Напомним, по подсчетам центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, по итогам апреля 2021 года добыча нефти и газового конденсата в России сократилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,8%, до 42,8 млн тонн.

Татьяна Демина